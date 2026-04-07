Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на Пасху 12 апреля службы пройдут в 19 храмах

Для безопасности верующих на улицах будут дежурить полиция, ЦОБ и медики.

Источник: Комсомольская правда

Православные христиане будут отмечать Пасху 12 апреля. В Уфе праздничные богослужения по традиции пройдут в 19 храмах.

Для безопасности верующих организуют дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности и медиков. На нескольких улицах временно перекроют движение транспорта, какие точно транспортные артерии попадут под ограничения, мэрия сообщит позже.

Прямую трансляцию пасхального богослужения из уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы покажет телеканал БСТ. Начало: 11 апреля в 23:30.