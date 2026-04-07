В Уфе на Пасху 12 апреля службы пройдут в 19 храмах

Православные христиане будут отмечать Пасху 12 апреля. В Уфе праздничные богослужения по традиции пройдут в 19 храмах.
Для безопасности верующих организуют дежурство сотрудников полиции, Центра общественной безопасности и медиков. На нескольких улицах временно перекроют движение транспорта, какие точно транспортные артерии попадут под ограничения, мэрия сообщит позже.
Прямую трансляцию пасхального богослужения из уфимского кафедрального собора Рождества Богородицы покажет телеканал БСТ. Начало: 11 апреля в 23:30.