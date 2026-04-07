Жительница Еврейской Автономной области стала жертвой киберпреступников.

Инцидент произошел в мессенджере, где 38-летней женщине пришло сообщение якобы от приятельницы. Собеседница просила проголосовать за нее, перейдя по ссылке. Потерпевшая открыла файл с расширением shtml и ввела полученный в СМС код доступа. Сразу после этого управление аккаунтом перешло к неизвестным лицам. Как установило следствие, рассылка велась от имени взломанного контакта.