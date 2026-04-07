Жительница Еврейской Автономной области стала жертвой киберпреступников

Жительница Еврейской Автономной области стала жертвой киберпреступников.

Источник: Комсомольская правда

Полиция ЕАО возбудила уголовное дело по факту взлома личного аккаунта жительницы Смидовичского района. Женщина пыталась помочь знакомой победить в конкурсе, но в итоге лишилась доступа к личным данным, как сообщает пресс-служба УМВД по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Инцидент произошел в мессенджере, где 38-летней женщине пришло сообщение якобы от приятельницы. Собеседница просила проголосовать за нее, перейдя по ссылке. Потерпевшая открыла файл с расширением shtml и ввела полученный в СМС код доступа. Сразу после этого управление аккаунтом перешло к неизвестным лицам. Как установило следствие, рассылка велась от имени взломанного контакта.

В настоящее время ведется расследование дела по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Полиция региона призывает жителей края не переходить по сомнительным ссылкам и игнорировать просьбы о вводе проверочных кодов, поступающих в СМС. Будьте осторожны при получении любых файлов от контактов, даже если они кажутся знакомыми.

