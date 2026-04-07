В Приморье с 6 апреля увеличили расходы на питание в начальных школах

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, которое с 6 апреля увеличивает расходы на питание учеников начальных классов. Вместо прежних 105 рублей на каждого ребёнка в день теперь выделяют 126 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей участников специальной военной операции норматив повышен с 177 до 213 рублей.