В Приморье с 6 апреля увеличили расходы на питание в начальных школах

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, которое с 6 апреля увеличивает расходы на питание учеников начальных классов. Вместо прежних 105 рублей на каждого ребёнка в день теперь выделяют 126 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей участников специальной военной операции норматив повышен с 177 до 213 рублей.
Глава региона лично проверил, как организовано питание в образовательном центре Спасска-Дальнего. Вместе с министром образования Эльвирой Шамоновой он осмотрел столовую и остался доволен качеством блюд. Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за питанием должны вести и директора школ, и родители.
«Это очень важно, чтобы ребенок получал полноценное питание, все необходимые продукты, чтобы с удовольствием кушал в школе. И директор, и родители должны контролировать этот процесс», — заявил губернатор.
На встрече с педагогами также обсудили организацию летнего отдыха. Кожемяко поручил превратить пришкольные лагеря не просто в места досуга, а в познавательные площадки с походами, уроками географии и истории родного края.