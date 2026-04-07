Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье с 6 апреля увеличили расходы на питание в начальных школах

Норматив подняли со 105 до 126 рублей на ребёнка в день.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление, которое с 6 апреля увеличивает расходы на питание учеников начальных классов. Вместо прежних 105 рублей на каждого ребёнка в день теперь выделяют 126 рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей участников специальной военной операции норматив повышен с 177 до 213 рублей.

Глава региона лично проверил, как организовано питание в образовательном центре Спасска-Дальнего. Вместе с министром образования Эльвирой Шамоновой он осмотрел столовую и остался доволен качеством блюд. Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за питанием должны вести и директора школ, и родители.

«Это очень важно, чтобы ребенок получал полноценное питание, все необходимые продукты, чтобы с удовольствием кушал в школе. И директор, и родители должны контролировать этот процесс», — заявил губернатор.

На встрече с педагогами также обсудили организацию летнего отдыха. Кожемяко поручил превратить пришкольные лагеря не просто в места досуга, а в познавательные площадки с походами, уроками географии и истории родного края.