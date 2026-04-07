В США назвали условие отказа Трампа от ударов США по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана

Как отметил собеседник издания, ударов не будет, если американский лидер поймет, что формируется сделка.
«Но решение принимать ему и только ему», — заявил источник портала.
Вместе с тем, в Пентагоне со скепсисом оценили возможность очередного продления сроков заключения сделки с Ираном со стороны Вашингтона.
При этом отмечается, что наиболее воинственная позиция в США — именно у Трампа. Приближенные же, Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уверены, что нужно попытаться заключить сделку с Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия может уничтожить Иран всего за одну ночь. И эта ночь может наступить уже 7 апреля.
При этом у Трампа явно сдают нервы — он матом призывает Иран открыть Ормуз.