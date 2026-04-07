В Пермском крае начали проверку после нападения школьника на педагога

ПЕРМЬ, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после нападения школьника на педагога в Пермском крае, сообщает краевая прокуратура.

Источник: РИА Новости

«Прокуратурой города Добрянки организована проверка по факту нападения школьника на педагога у входа в школу», — сообщает краевое ведомство в своем канале на платформе Max.

В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На контроль также поставлено расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту.

На месте происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов находится прокурор Добрянки Дмитрий Копьев.