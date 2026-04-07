Молодые ученые Казахстана: кто они и почему выбирают науку

Молодые учёные Казахстана: лидеры инноваций
В современном мире наука становится не только теоретическим знанием, но и мощным инструментом для решения реальных проблем. В Казахстане около 46% учёных — представители молодого поколения, которые стремятся создавать решения, применимые в повседневной жизни. Они публикуют свои работы в международных журналах, получают патенты и участвуют в научных проектах, выходя за рамки лабораторий и становясь частью экономики и общества.
В стране действует около 425 научных организаций, где развивается среда для молодых учёных. Рассмотрим некоторых из них подробнее.
Айдархан и Сулеймен Каимовы: братья в инженерии
Айдархан и Сулеймен Каимовы — молодые учёные, которые уже успели заявить о себе в инженерии и информационных технологиях. Айдархан специализируется на кибербезопасности и имеет более 40 публикаций, а также несколько международных патентов. Его работы цитируют за пределами страны, а он регулярно участвует в международных конференциях.
Сулеймен Каимов занимается разработкой интеллектуальных систем и прикладных технологий, которые находят применение в промышленности, образовании и экологических проектах. Он обучает молодых специалистов, передавая им свой опыт.
Назерке Бердикул: инновации в строительстве
Назерке Бердикул работает над улучшением строительных материалов и инженерных систем. Она исследует способы улучшения свойств бетона с использованием химических добавок и разрабатывает новые экологичные материалы для строительства. Её работы имеют прямое применение в инфраструктурных проектах и устойчивом развитии городов.
В 2023 году Назерке получила международную награду «Лучший молодой учёный СНГ» и патент на свою разработку.
Маулен Бектурганов: бионические протезы
Маулен Бектурганов занимается созданием бионических протезов. Он основал собственную компанию и разработал первый бионический протез руки в Казахстане. Это решение делает такие технологии более доступными и в несколько раз дешевле аналогов.
Дана Молжигит: биодизайн и экология
Дана Молжигит сочетает науку, дизайн и экологию в своих проектах. Она использует биологические материалы, чтобы переосмыслить традиционное представление об архитектуре и дизайне предметов. Её работы не наносят вреда природе и демонстрируют, как наука может быть красивой и практичной.
Мухит Кулмаганбетов: медицинские технологии
Мухит Кулмаганбетов развивает медицинские технологии и основал стартап по диагностике заболеваний сетчатки глаза. Его разработка позволяет выявлять возрастные болезни на ранней стадии без болезненных процедур и дорогого оборудования. В 2025 году он получил премию Hong Kong ICT Awards в категории ICT Startup Award — Hardware and Device.
Международный опыт и поддержка
Большинство молодых учёных Казахстана проходят стажировки за рубежом, участвуют в международных проектах и сотрудничают с ведущими университетами мира. Ежегодно около 250 молодых исследователей работают в престижных научных центрах, перенимая опыт и внедряя новые методы и технологии.
Государственная поддержка делает научную карьеру более устойчивой. В 2023 году финансирование науки достигло 252,5 млрд тенге, а молодые учёные получают гранты, стипендии и жильё. Эти меры помогают удерживать талантливых специалистов и стимулировать их к новым открытиям.
Для многих молодых учёных наука — это возможность создавать новое, видеть результаты своей работы и влиять на развитие страны. Их достижения доступны через Google Scholar, ResearchGate, ORCID и страницы университетов.
Заключение
Молодое поколение учёных Казахстана привносит свежие идеи и инновации, внедряя их в повседневную жизнь. Их работа соединяет технологии, экономику и общество, делая науку инструментом для развития страны и укрепления её международного авторитета.