Молодые ученые Казахстана: кто они и почему выбирают науку

В современном мире наука становится не только теоретическим знанием, но и мощным инструментом для решения реальных проблем. В Казахстане около 46% учёных — представители молодого поколения, которые стремятся создавать решения, применимые в повседневной жизни. Они публикуют свои работы в международных журналах, получают патенты и участвуют в научных проектах, выходя за рамки лабораторий и становясь частью экономики и общества.