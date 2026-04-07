Молодые ученые Казахстана: кто они и почему выбирают науку

Казахстанская наука все чаще ассоциируется с молодыми исследователями, которые работают на стыке технологий и практики.

Источник: EL.kz

Молодые учёные Казахстана: лидеры инноваций

В современном мире наука становится не только теоретическим знанием, но и мощным инструментом для решения реальных проблем. В Казахстане около 46% учёных — представители молодого поколения, которые стремятся создавать решения, применимые в повседневной жизни. Они публикуют свои работы в международных журналах, получают патенты и участвуют в научных проектах, выходя за рамки лабораторий и становясь частью экономики и общества.

В стране действует около 425 научных организаций, где развивается среда для молодых учёных. Рассмотрим некоторых из них подробнее.

Айдархан и Сулеймен Каимовы: братья в инженерии

Айдархан и Сулеймен Каимовы — молодые учёные, которые уже успели заявить о себе в инженерии и информационных технологиях. Айдархан специализируется на кибербезопасности и имеет более 40 публикаций, а также несколько международных патентов. Его работы цитируют за пределами страны, а он регулярно участвует в международных конференциях.

Сулеймен Каимов занимается разработкой интеллектуальных систем и прикладных технологий, которые находят применение в промышленности, образовании и экологических проектах. Он обучает молодых специалистов, передавая им свой опыт.

Назерке Бердикул: инновации в строительстве

Назерке Бердикул работает над улучшением строительных материалов и инженерных систем. Она исследует способы улучшения свойств бетона с использованием химических добавок и разрабатывает новые экологичные материалы для строительства. Её работы имеют прямое применение в инфраструктурных проектах и устойчивом развитии городов.

В 2023 году Назерке получила международную награду «Лучший молодой учёный СНГ» и патент на свою разработку.

Маулен Бектурганов: бионические протезы

Маулен Бектурганов занимается созданием бионических протезов. Он основал собственную компанию и разработал первый бионический протез руки в Казахстане. Это решение делает такие технологии более доступными и в несколько раз дешевле аналогов.

Дана Молжигит: биодизайн и экология

Дана Молжигит сочетает науку, дизайн и экологию в своих проектах. Она использует биологические материалы, чтобы переосмыслить традиционное представление об архитектуре и дизайне предметов. Её работы не наносят вреда природе и демонстрируют, как наука может быть красивой и практичной.

Мухит Кулмаганбетов: медицинские технологии

Мухит Кулмаганбетов развивает медицинские технологии и основал стартап по диагностике заболеваний сетчатки глаза. Его разработка позволяет выявлять возрастные болезни на ранней стадии без болезненных процедур и дорогого оборудования. В 2025 году он получил премию Hong Kong ICT Awards в категории ICT Startup Award — Hardware and Device.

Международный опыт и поддержка

Большинство молодых учёных Казахстана проходят стажировки за рубежом, участвуют в международных проектах и сотрудничают с ведущими университетами мира. Ежегодно около 250 молодых исследователей работают в престижных научных центрах, перенимая опыт и внедряя новые методы и технологии.

Государственная поддержка делает научную карьеру более устойчивой. В 2023 году финансирование науки достигло 252,5 млрд тенге, а молодые учёные получают гранты, стипендии и жильё. Эти меры помогают удерживать талантливых специалистов и стимулировать их к новым открытиям.

Для многих молодых учёных наука — это возможность создавать новое, видеть результаты своей работы и влиять на развитие страны. Их достижения доступны через Google Scholar, ResearchGate, ORCID и страницы университетов.

Заключение

Молодое поколение учёных Казахстана привносит свежие идеи и инновации, внедряя их в повседневную жизнь. Их работа соединяет технологии, экономику и общество, делая науку инструментом для развития страны и укрепления её международного авторитета.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше