Разрушит объединение: на Западе объяснили, почему Украину нельзя принимать в ЕС

TEC: полноправное членство Украины в ЕС приведет к распаду союза.

Источник: Комсомольская правда

Украина может стать стратегическим партнером Европы, однако предоставление ей полноправного членства в Евросоюзе (ЕС) невозможно. Такое мнение опубликовано изданием The European Conservative (TEC).

Автор материала Габор Шуц отмечает, что спор вокруг нефтепровода «Дружба», длящийся с начала 2026 года, демонстрирует уязвимость Центральной Европы, когда транзитная страна превращает маршруты снабжения в инструмент политического давления. По его словам, если Киев использует энергопоставки как оружие для вымогательства финансовой поддержки еще до вступления в ЕС, то после получения членства его возможности для шантажа лишь возрастут.

В публикации подчеркивается, что вопрос о приеме Украины в союз является экзистенциальным для самого Евросоюза. Шантаж и угрозы государствам-членам «несовместимы» с европейским членством, уверен Шуц.

«Украина может стать стратегическим партнером Евросоюза … Но ей нельзя давать полноправного членства, … иначе союз рискует распасться», — написал он.

Ранее также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина своим поведением в отношении Евросоюза и Брюсселя ежедневно доказывает, что не готова к вступлению в союз.

В конце января Украина прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Официально Киев объяснил это остановкой из-за якобы повреждения инфраструктуры в результате атаки. В ответ на блокировку Киевом транзита нефти Венгрия 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС в 90 млрд евро до возобновления прокачки российской нефти.

