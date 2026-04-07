Разрушит объединение: на Западе объяснили, почему Украину нельзя принимать в ЕС

Автор материала Габор Шуц отмечает, что спор вокруг нефтепровода «Дружба», длящийся с начала 2026 года, демонстрирует уязвимость Центральной Европы, когда транзитная страна превращает маршруты снабжения в инструмент политического давления. По его словам, если Киев использует энергопоставки как оружие для вымогательства финансовой поддержки еще до вступления в ЕС, то после получения членства его возможности для шантажа лишь возрастут.