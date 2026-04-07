Прокуратура остановила сброс нечистот в реку Барга в Красноярском крае

В Рыбинском районе проверка надзорного ведомства вскрыла грубые нарушения в работе ООО «Городские коммунальные сети». Компания занималась сбором и очисткой сточных вод, однако полноценного цикла переработки на деле не оказалось. Об этом сообщили в прокуратуры Красноярского края.
Канализационные сети и колодцы не справлялись с объёмами — нечистоты стекали прямо на почву и оттуда попадали в реку Барга. Лабораторные исследования показали, что концентрация загрязняющих веществ в водоёме была превышена до 96 раз.
При этом предприятие не вело производственный экологический контроль, не следило за соблюдением требований при накоплении и утилизации жидких отходов, а также не поставило себя на государственный учёт как объект, негативно влияющий на окружающую среду. Правила пользования водным объектом грубо нарушались.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителя компании оштрафовали по пяти статьям на общую сумму 85 тысяч рублей. На данный момент нарушения устранены.
