Красноярцам назвали пять главных ошибок в уходе за зубной щёткой

Неправильное хранение и использование зубной щётки может буквально обнулить всю пользу от чистки зубов. Эксперты Роспотребнадзора Красноярского края составили список распространенных ошибок и дали рекомендации. • Если после чистки не смывать тщательно остатки пасты и налёта, то на влажной щётке будут активно размножаться бактерии. • Использование дорожного футляра для щетки дома создает ненужный «парниковый эффект», провоцируя рост плесени. Щётка после использования должна сохнуть на открытом воздухе. • Щётки, которые хранятся рядом, не должны соприкасаться щетинками, чтобы избежать обмена бактериями между членами семьи. • В совмещенном санузле при смыве микробы разлетаются по комнате и могут оседать в том числе и на щётке. Её лучше хранить в шкафчике. • Менять щётку нужно не реже раза в три месяца, а также сразу после болезни или профессиональной чистки у стоматолога.