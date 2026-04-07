Эксперты Роскачества рассказали нижегородцам, как правильно выбирать мед

Нужно обратить внимание на цвет и консистенцию любимого лакомства.

Источник: Время

Эксперты Роскачества поделились советами, как выбирать мед. Об этом пишет портал 450media.ru.

В первую очередь, нужно обратить внимание на цвет: светло-желтым будет мед из цветов, липовый мед имеет оттенок янтаря, а более темным бывает гречишный мед — его цвет ближе к коричневому.

Важно оценить консистенцию лакомства: натуральный мед не должен иметь осадка или мути. Но произведенный в прошлом сезоне мед часто бывает засахаренным, это нормально.

Мед должен свободно перетекать внутри банки, если ее покрутить в руках. Еще стоит обратить внимание на наличие информации о дате сбора и упаковки меда — это обязательное требование. Также с недавних пор мед стал продуктом, которые проходит маркировку, нужно убедиться в ее наличии на банке.

У качественного меда должен отсутствовать карамельный или кислый привкус, а небольшая доля горчинки допустима в гречишном меде.

Хранить мед лучше в темном и прохладном месте при температуре до 20 градусов.