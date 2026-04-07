В Музее Мирового океана рассказали об обследовании старинного моста через Преголю

В Музее Мирового океана в Калининграде проводят обследование старого железнодорожного моста через Преголю. На территории учреждения выполняют предпроектные работы по реконструкции объекта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в информационном отделе ММО.
Музей заключил договор на осмотр существующих конструкций в декабре 2025 года. Специалисты уже провели водолазное обследование подводной части моста, его опор. Также выполнили геодезическую съёмку и обмеры конструкций. Кроме того, предполагается отбор проб и испытание материалов сохранившихся элементов моста — стали, бетона, кирпича. На основе полученных данных определят фактическую прочность конструкций и возможность их дальнейшего использования.
Планы музея по устройству разводного пролёта старого моста существуют давно. Сейчас мы готовимся к их оценке и практической реализации — имея результаты обследования, планируем уже в этом году за музейные средства начать проектирование сооружения. В дальнейшем это позволит нам обратиться в Минкультуры России, правительство Калининградской области, другим партнёрам музея за конкретной поддержкой, ведь этот мост создаст перспективу обновления всего исторического центра города, объединит его единым кольцевым маршрутом, — отметил гендиректор Музея Мирового океана Денис Миронюк.
В 2019 году учреждение провело открытый конкурс на архитектурную концепцию реновации железнодорожного моста через Преголю. Эскизы победителей легли в основу разработанного архитектурного облика реконструкции.
В учреждении полагают, что мост свяжет объекты музея, расположенные на разных берегах Преголи: Набережную исторического флота с Фридрихсбургскими воротами и Янтарной мануфактурой. Также сооружение станет частью музейного квартала в историческом центре Калининграда, в который входят остров Канта и Кафедральный собор, Музей Мирового океана, филиал Третьяковской галереи и другие.
В 2014 году руководство РЖД согласилось передать железнодорожный мост Музею Мирового океана. Тогда же экс-директор архитектурного бюро «Сердце города» Александр Попадин говорил о планах по реконструкции объекта.
Мост через Преголю построили в середине XIX века. Позже в этом месте появился крупный железнодорожный узел, позволяющий перемещать грузы из портовых складов в вагоны и отправлять по назначению. Территорию разрушили во время Второй мировой войны. Сам путепровод сохранился до наших дней.
