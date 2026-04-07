Жители и гости Хабаровска увидят старые фото Амурского края

В Хабаровске в Гродековском музее открылась выставка «Амурский край в фотографиях второй половины XIX — начала XX века» — уникального проекта, который позволяет зрителям совершить путешествие во времени и увидеть, как зарождался и развивался Дальний Восток. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», экспозиция стала результатом сотрудничества музея и Санкт-Петербургского музейно-выставочного центра «РОСФОТО».
На выставке представлены около 50 снимков (часть из них копийные, часть — подлинные) перевопроходцев дальневосточной фотографии — немой свидетельницы эпохи, когда строились первые поселения и осваивались новые земли.
Особый интерес вызывают оригинальные снимки Владимира Ланина — одного из первых фотографов Дальнего Востока. Его работы, вошедшие в альбом «Виды Восточной Сибири», были созданы еще до 1861 года. Благодаря многочисленным поездкам по региону Ланину удалось создать настоящую визуальную энциклопедию: он запечатлел молодые города Николаевск, Благовещенск, Хабаровку, Владивосток в самом начале их истории.
Не менее ценна коллекция первого фотографа Хабаровска, обосновавшегося здесь в 1865 году, Эмиля Нино и его сыновей. В их работах представлены этнографические снимки, рассказывающие о быте и традициях коренных народов региона, виды Хабаровска конца XIX — начала XX века, позволяющие увидеть, как выглядел город на заре своего развития.
Музейно-выставочный центр представил для экспозиции оригинальные работы Владимира Солдатова, созданные им во время экспедиций 1909−1913 годов. Эти фото показывают не только ландшафты и поселения. Они дополнены комментариями и цитатами из полевых дневников фотографа, что позволяет объединить текст и снимок в единое целое.
— Это не просто снимки — это диалог между прошлым и настоящим. Глядя на работы Ланина, Нино и Солдатова, мы не только видим, как строились наши города, но и чувствуем дух людей, которые жили здесь и осваивали этот край. Мы рады, что совместный проект с РОСФОТО позволил показать хабаровчанам свидетельства той эпохи в более полном объеме, — прокомментировал генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.
Выставка дает редкую возможность прикоснуться в истории макрорегиона через призму ранней фотографии — искусства, которое тогда еще было новинкой, но уже становилось инструментом познания мира.
Выставка в Гродековском музее открыта для всех желающих до 14 июня.