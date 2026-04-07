Благовещение, здоровье и будущие мамы. 10+ открыток к праздникам 7 апреля

7 апреля в России отмечается молодой, но очень важный праздник — Всероссийский день беременных, учреждённый по инициативе Русской Православной Церкви и поддержанный на государственном уровне. Дата выбрана не случайно: она совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы, которое символизирует благую весть о будущем материнстве. Впервые эту акцию провели в 2022 году в 16 регионах страны, а с 2023 года праздник стал всероссийским и отмечается дважды в год — 7 апреля и 7 октября.