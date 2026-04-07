10+ открыток к праздникам 7 апреля

7 апреля — удивительный день, когда в календаре встретились великий христианский праздник, глобальная забота о здоровье, поддержка будущих мам и уважение к мастерам красоты. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем четырём праздникам, чтобы вы могли поздравить близких с Благовещением, пожелать им крепкого здоровья, подарить тепло беременным женщинам или выразить благодарность своему косметологу.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
7 апреля православные христиане отмечают один из главных двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно Евангелию, в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии с благой вестью о том, что она станет матерью Спасителя мира. Праздник имеет фиксированную дату, и его название переводится как «Радостная весть, сообщённая Пресвятой Богородице».
В этот день существовал красивый обычай выпускать птиц на волю — считалось, что освобождённая птаха будет ходатайствовать перед Богом за своего спасителя.
Всемирный день здоровья.
7 апреля во всём мире отмечается Всемирный день здоровья. Праздник приурочен к знаменательной дате: именно 7 апреля 1948 года вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а с 1950 года эту дату стали ежегодно отмечать как День здоровья.
В этот день в медицинских учреждениях проходят бесплатные консультации и профилактические осмотры, а также массовые флешмобы, конференции и спортивные мероприятия, призванные привлечь внимание к важности физической активности и здорового образа жизни. Каждый год праздник посвящён определённой актуальной теме, связанной с глобальными проблемами здравоохранения.
Всероссийский день беременных.
7 апреля в России отмечается молодой, но очень важный праздник — Всероссийский день беременных, учреждённый по инициативе Русской Православной Церкви и поддержанный на государственном уровне. Дата выбрана не случайно: она совпадает с Благовещением Пресвятой Богородицы, которое символизирует благую весть о будущем материнстве. Впервые эту акцию провели в 2022 году в 16 регионах страны, а с 2023 года праздник стал всероссийским и отмечается дважды в год — 7 апреля и 7 октября.
В этот день для будущих мам организуют лекции о здоровом образе жизни, консультации врачей и психологов, мастер-классы и просветительские мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к материнству и детству.
День косметолога.
7 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают косметологи — специалисты, которые помогают нам сохранять красоту и здоровье кожи. Праздник был официально учреждён в 2009 году после подписания Приказа Министерства здравоохранения, который зарегистрировал в России специальность «Косметология».
В этот день косметологи принимают поздравления, обмениваются знаниями на конференциях и семинарах, а в медицинских центрах проходят консультации и демонстрации новых технологий.