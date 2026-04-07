15 уголовных дел за терроризм возбуждено в Хабаровском крае в этом году

В Хабаровском крае в первом квартале 2026 года возбуждено 15 уголовных дел за преступления террористической направленности. Так, 6 из них — за участие в деятельности террористической организации, 5 — за публичное оправдание терроризма в Интернете. Пресечена попытка уроженца одной из стран Центрально-азиатского региона перечислить средства международной террористической структуре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В причастности к совершению террористических преступлений подозреваются 12 человек, одним из них является выходец из стран ЦАР, остальные — граждане России», — говорится в сообщении.
Больше всего террористических угроз фиксируется в Хабаровске (60%), Комсомольске-на-Амуре (25%), в Ванино (7,5%) и Бикине (7,5%).
Чаще всего целями террористических посягательств выступают объекты Вооруженных сил РФ и силовых ведомств, объекты ТЭК, оборонные предприятия и транспортная инфраструктура.
По данным мониторинга террористических угроз, потенциальные террористы в 90% случаев — мужчины. Чаще всего это люди среднего возраста от 36 до 59 лет (50%) либо молодежь от 14 до 35 лет (42%). Пожилые (от 60 до 75 лет) совершают такие преступления реже — 8%.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Центральным районным судом Хабаровска принято решение заключить под стражу жителя города, подозреваемого в государственной измене. Обвиняемый занимал высокую должность в государственном учреждении региона и обвиняется в содействии иностранному государству в действиях, направленных против безопасности России и её Вооружённых Сил.