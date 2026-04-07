Отец Илона Маска предложил перевести песню «Катюша» на другие языки

Эррол Маск назвал песню замечательной, с глубоким смыслом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Песня «Катюша» обладает глубоким смыслом и достойна перевода на разные языки, заявил в беседе с ТАСС международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск.

«Я бы хотел перевести “Катюшу” на разные языки. Это замечательная песня с глубоким смыслом», — сказал он, отвечая на вопрос агентства, какое культурное явление из России он бы хотел «привезти» из России в мир.

«Катюша» была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше