Отец Илона Маска предложил перевести песню «Катюша» на другие языки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Песня «Катюша» обладает глубоким смыслом и достойна перевода на разные языки, заявил в беседе с ТАСС международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск.
«Я бы хотел перевести “Катюшу” на разные языки. Это замечательная песня с глубоким смыслом», — сказал он, отвечая на вопрос агентства, какое культурное явление из России он бы хотел «привезти» из России в мир.
«Катюша» была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.
