В Москве за 30 минут до показа отменили спектакль «Бой с тенью» красноярского музыкального театра

Напомним, красноярские театры в этом сезоне получили сразу три номинации на национальную премию «Золотая маска». Это лучший спектакль в жанре «Оперетта/Мюзикл»: «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра, лучший спектакль в жанре «Опера»: «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и номинация «Современный танец»: «Монумент» Красноярского музыкального театра.