В Москве за 30 минут до показа отменили спектакль «Бой с тенью» красноярского музыкального театра

Спектакль Красноярского музтеатра «Бой с тенью», который должны были показать на сцене Театра имени Моссовета, отменили. Информация об этом появилась в телеграм-канале российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
В сообщении, которое появилось в канале за 30 минут до начала показа, говорится, что спектакль отменили по технической причине. Всем зрителям обещали автоматически вернуть деньги за билеты.
Телеграм-канал Mash сообщил, что причиной стало отравление актеров и технического персонала театра. Одной из актрис якобы потребовалась госпитализация. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля сообщает, что с артистами работают квалифицированные специалисты. Причина проблем со здоровьем пока не установлена.
Организаторы «Золотой Маски» находятся на постоянной связи с коллегами, получают информацию в режиме реального времени и оказывают красноярцам всю необходимую помощь.
Напомним, красноярские театры в этом сезоне получили сразу три номинации на национальную премию «Золотая маска». Это лучший спектакль в жанре «Оперетта/Мюзикл»: «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра, лучший спектакль в жанре «Опера»: «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и номинация «Современный танец»: «Монумент» Красноярского музыкального театра.