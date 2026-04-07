Главный онколог заявил о большей доле женщин среди заболевших раком

Около 54% новых случаев рака в России диагностируют у женщин. Об этом «РИА Новости» сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
На мужчин приходится 46% заболевших. По словам академика РАН, за последние десять лет это гендерное соотношение практически не изменилось.
Основной пик первичного выявления онкологии по-прежнему приходится на старшее поколение. Средний возраст заболевших в России составляет 65 лет, добавил Каприн.
В настоящее время в рамках бесплатной диспансеризации граждане РФ могут пройти семь видов онкоскрининга для раннего выявления частых онкозаболеваний.
На первом этапе диспансеризации или в рамках профилактического осмотра у женщин проводится обследование шейки матки и молочных желез, у мужчин — скрининг предстательной железы, а также для всех пациентов — исследования толстого, прямого кишечника, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
