Почти каждый второй россиянин готов временно освоить новую специальность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 44% опрошенных россиян готовы временно освоить новую интересную специальность без опыта работы, еще 42% респондентов могут пойти на это ради повышения дохода.

Источник: НИА Красноярск

Таковы результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», пишет РИА Новости.

9% респондентов категорически против смены деятельности, а еще 5% сомневаются.

Чаще всего о готовности к временному переходу заявляют HR-специалисты — 94%. Из них 53% переключились бы на другую сферу при более высокой зарплате, а 41% — если бы предложили увлекательную профессию.

Среди строителей 89% не против поработать в новой для себя области без стажа: 41% мотивирует рост доходов, 48% — интерес к специальности.

В производстве и агропроме таких 85%. В сфере транспорта и логистики временную смену профессии рассматривают 84%.

В IT-отрасли перейти в другую сферу готовы 70% опрошенных, среди работников образования и науки — 79%.