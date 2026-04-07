Покидают зону гравитационного влияния Луны: появились подробности миссии «Артемида-2»

В публикации уточнили, что астронавты завершили наблюдение за Луной, и теперь «начинают возвращение домой». Согласно расчетам, когда расстояние между космическим кораблем и Луной составит 66 098 км, Orion выйдет из зоны гравитационного влияния Луны. Это должно произойти 7 апреля.
Накануне стало известно, что американский космический корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли.
2 марта ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion стартовала к Луне с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди.