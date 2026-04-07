Покидают зону гравитационного влияния Луны: появились подробности миссии «Артемида-2»

NASA: астронавты миссии «Артемида-2» облетели Луну и возвращаются к Земле.

Источник: Комсомольская правда

Американские астронавты, участвующие в лунной миссии «Артемида-2» (Artemis II) на космическом корабле Orion облетели Луну и возвращаются к Земле. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В публикации уточнили, что астронавты завершили наблюдение за Луной, и теперь «начинают возвращение домой». Согласно расчетам, когда расстояние между космическим кораблем и Луной составит 66 098 км, Orion выйдет из зоны гравитационного влияния Луны. Это должно произойти 7 апреля.

Накануне стало известно, что американский космический корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли.

2 марта ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion стартовала к Луне с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше