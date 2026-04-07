Циклон в Хабаровске устроил хаос и превратил дороги в каток с ДТП

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Юлия Трейгер прокомментировала hab.aif.ru: за 6 апреля произошло 19 ДТП, к счастью, почти все без пострадавших, автомобилисты ограничились только материальным ущербом. Но даже опытные водители признавали — управлять машиной на обледенелых улицах было непросто. Большая часть ДТП произошла вечером после осадков: 8 столкновений, 3 наезда на препятствия, 8 наездов на стоящие машины. В одном случае пострадала несовершеннолетняя пассажирка на улице Ленина.