Циклон в Хабаровске устроил хаос и превратил дороги в каток с ДТП

6 апреля Хабаровск накрыл снежно-дождевой циклон и к позднему вечеру дороги превратились в скользкий каток. Те, кто успел переобуть колёса на летнюю резину, ощутили, как город стал ловушкой. Водители на зимней резине двигались осторожнее, но расслабляться всё равно нельзя было.
Ближе к вечеру и сегодня соцсети начали пестрить кадрами с дорожными происшествиями.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Юлия Трейгер прокомментировала hab.aif.ru: за 6 апреля произошло 19 ДТП, к счастью, почти все без пострадавших, автомобилисты ограничились только материальным ущербом. Но даже опытные водители признавали — управлять машиной на обледенелых улицах было непросто. Большая часть ДТП произошла вечером после осадков: 8 столкновений, 3 наезда на препятствия, 8 наездов на стоящие машины. В одном случае пострадала несовершеннолетняя пассажирка на улице Ленина.
7 апреля с утра, с 7 до 10:00, произошло ещё 6 ДТП — все столкновения, пострадавших нет.
Для сравнения: обычно в городе фиксируется 7−10 аварий в день, так что вчерашний день выдался почти вдвое «богаче» на происшествия, — сообщила Трейгер.
Горожанам советуют быть предельно внимательными, держать дистанцию и планировать поездки с учётом гололёда.
И хотя снег с дождём уходит, следы его хаоса на дорогах ещё долго будут напоминать о вчерашнем дне.