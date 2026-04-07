Нижний Новгород примет первенство России по муайтай

Пройдёт первенство России по муайтай пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 21 апреля. Соревнования состоятся на базе «Море спорта» в Городецком округе (деревня Большой Суходол). Это один из крупнейших стартов в стране: за награды поборются порядка 1200 участников из более чем 60 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской федерации муайтай.
Турнир охватит все возрастные категории: мальчики и девочки 10−11 лет, юноши и девушки 12−13 и 14−15 лет, а также юниоры и юниорки 16−17 лет. По итогам соревнований будет сформирована юниорская сборная России, которая отправится на первенство мира в Грецию в ноябре.
Регион представят ведущие спортсмены. В их числе — победители первенства мира Александра Лытова, Михаил Малов, Василина Прямикова, Лада Жохова, Иван Лисин, Маргарита Клюкина, а также призёры мировых и европейских первенств Александр Перевезенцев, Дмитрий Буланов, Анзор Арабян, Константин Манаков и другие.
Как отметил президент Нижегородской федерации муайтай и главный организатор соревнований Максим Виноградов, регион последовательно развивает приём крупнейших форумов по этому виду спорта. В 2024 году Нижний Новгород принимал чемпионат России, в 2025-м — первенство страны среди юниоров 14−15 лет, а теперь соберёт на одной арене всех сильнейших молодых тайбоксеров страны сразу в четырёх возрастных группах.
— Так у нижегородских тайбоксеров появляется дополнительный стимул прогрессировать и побеждать. В этом сезоне наши спортсмены уже завоевали три золотых и пять бронзовых медалей на чемпионате России по муайтай. А теперь мы ждём успехов от молодёжного состава сборной, — подчеркнул Виноградов.
Финальным аккордом первенства станет профессиональный турнир «Кубок “Изумрудной Лиги” 6». В этом году он соберёт четверку сильнейших тайбоксеров в весовой категории до 71 кг. Нижний Новгород на турнире представит победитель молодежного чемпионата мира по муайтай Виктор Кудряшов. Поединки пройдут 21 апреля.