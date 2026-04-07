Суд в РФ признал террористической организацией «Чеченскую республику Ичкерия»*

Суд признал террористической организацией «Чеченскую республику Ичкерия»* и запретил ее деятельность в России.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Грозном признал террористической организацию «Чеченская Республика Ичкерия»* (ЧРИ*) и запретил ее деятельность на территории России. Решение также распространяется на 29 подразделений структуры, действующих в 14 европейских странах, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

В ФСБ напомнили, что с начала специальной военной операции члены ЧРИ* участвуют в боевых действиях против российской армии в составе украинских вооруженных формирований, включая диверсионно-террористические акции в Белгородской и Курской областях, а также убийства военнослужащих и мирных жителей.

Согласно материалам дела, ЧРИ* была создана в Чеченской Республике в 1991 году. В 2007 года организацию возглавляет Ахмед Закаев. Он находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывается на территории Великобритании.

В 2025 году KP.RU сообщал, что Верховный суд Российской Федерации признал террористической организацию «Съезд народных депутатов»* по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

*признана террористической и запрещенной в РФ организацией.