Суд в РФ признал террористической организацией «Чеченскую республику Ичкерия»*

Суд в Грозном признал террористической организацию «Чеченская Республика Ичкерия»* (ЧРИ*) и запретил ее деятельность на территории России. Решение также распространяется на 29 подразделений структуры, действующих в 14 европейских странах, сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.
В ФСБ напомнили, что с начала специальной военной операции члены ЧРИ* участвуют в боевых действиях против российской армии в составе украинских вооруженных формирований, включая диверсионно-террористические акции в Белгородской и Курской областях, а также убийства военнослужащих и мирных жителей.
Согласно материалам дела, ЧРИ* была создана в Чеченской Республике в 1991 году. В 2007 года организацию возглавляет Ахмед Закаев. Он находится в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывается на территории Великобритании.
*признана террористической и запрещенной в РФ организацией.