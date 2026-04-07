Владивосток нуждается в большой уборке

Шутки в сторону — традиционно весной проспекты, улицы, дворы дальневосточной столицы далеки от санитарных норм. Ошмётки отходов летают у контейнеров возле домов, лесополоса становится свалкой шин, завалены пластиком берега и бухты. Российская проблема из разряда «дураки и дороги», всё повторяется из года в год. С одной стороны — парадное лицо города на официальных фотоотчётах, с другой — грязное гетто, где горы мусора и полчища крыс.
Моют-чистят-поливают.
После зимы неплохо бы прибраться, привести в порядок форпост России у Тихого океана. МБУ «Содержание городских территорий» администрации Владивостока определило ряд задач на два месяца вперёд.
«Очистить тротуары, проезжую часть, автобусные остановки, подземные пешеходные переходы и ливневые системы от скопившегося за холодное время года мусора, песка, пыли и наносов грунта», — сказано в релизе.
Специалисты администрации каждый день отчитываются о проделанной работе по наведению порядка — как вручную, так и с помощью спецтехники. Большим уборочным машинам нужно отдельное внимание и свободное место.
«Применяется не только вода, но и специальные дорожные шампуни. Они эффективно устраняют слои загрязнений — продукты выхлопа, масляные пятна, частицы песка и соли, проникшие в структуру асфальта», — отметила директор МБУ «Содержание городских территорий» Елена Кузнецова.
Только за один день проведена комплексная уборка «случайного мусора» в разных районах Владивостока. В списке — улицы Адмирала Кузнецова, Анны Щетининой, Карьерная, Народный проспект, Снеговая. Моют-чистят-поливают пешеходную зону на Арбате, Семёновской площади, сотрудники СГТ добрались до тротуаров трассы Седанка — Патрокл, Русского острова, пригородного гостевого маршрута.
Не оставит администрация жителей краевого центра и 18 апреля, в этот день объявлен общегородской субботник. Каждый желающий сможет внести посильный вклад в дело чистоты и порядка.
Где метла не метёт.
Тем временем не на задворках города, а в спальном районе его центра, на улице Нерчинской, на стихийной свалке хозяйничают крысы. Люди поссорились из-за сущего пустяка. Известная своим низким качеством работ, полным игнорированием чаяний жильцов вверенных им домов УК «МУП Центральный» отказывается обслуживать контейнер.
«Контейнерная площадка, которая закреплена за Нерчинской, 25, почему-то установлена на муниципальной земле, примыкает к дому № 23. ПЭО ещё худо-бедно забирает отходы из контейнеров, но вокруг никто не убирается, потому что “МУП Центральный” этим заниматься не желает. Участок-то городской, пусть город и убирает. Пока чиновники и коммунальщики кивают друг на друга, жители 23-го дома страдают от нашествия крыс. Весь косогор изрыт норами грызунов, у них там колония в сотни особей», — сообщает популярный источник newsbox24_vl.
Люди засыпают под противный писк грызунов, а у тех в разгаре брачный период. Крысы выскакивают на детские площадки, снуют между автомобилями. Люди за свой счёт провели дератизацию. Надолго ли? Кормовая база располагает к быстрому размножению.
Прогуляемся по Эгершельду. Прибрежному району требуется не один, а несколько дней или даже недель, чтобы привести в порядок прогулочные зоны.
«Очень грязный пляж на “Маяке” (одного из топовых туристических мест города. — Ред.), после зимы на берег вынесло много мусора — банок, пакетов, пластика, — пишет Алина М. в телеграм-канале депутата Заксобрания Надежды Телелюевой. — “Маяк” ждёт субботников. Мы-то потихоньку убираем, но выносит и выносит этот мусор постоянно. Кстати, администрация в этом году обещала убирать там чаще».
"Возле дома № 46 на Тунгусской — жуткое место сбора мусора. Основная проблема в том, что весь мусор на склоне. Всё разлетается и не убирается, — продолжает тему Анастасия.
«У нас в целом чисто. УК и ТСЖ на придомовых территориях работают хорошо. Вдоль городских дорог периодически ходят дворники СГТ и собирают мусор», — удивляет жительница микрорайона. Значит, есть ресурсы сделать город чище, но не везде получается?
В микрорайоне «Патрокл», где множество молодых семей, на придомовых территориях порядок. Однако благодаря рельефу города есть места, куда не добирается ни метла дворника, ни уборочная спецтехника.
«Проблемные косогоры на Архангельской, под домами № 23 и 29, — там большой уклон. Хотя земля и муниципальная, но по правилам благоустройства при таком угле наклона мэрия их убирать не обязана. Иногда убирают УК, но интервалы такие, что успевает накапливаться мусор», — делятся жители микрорайона.
Что не летает, то тонет.
Неправильно полагать, что мусором завалены только старые дворы хрущёвок и оставшихся с древних времён бараков. Через СМИ и социальные сети стало известно о безразмерной свалке в новеньком ЖК «Южный». Специалисты КГУП «ПЭО» выехали по адресу: ул. Гамзатова, 5, увидев впечатляющую картину хаоса и бардака.
«Строительный мусор смешали с твёрдыми коммунальными отходами, контейнеры для отходов стоят пустыми. На семь возведённых высоток — всего одна площадка, и та установлена не по нормам», — сообщили в ПЭО. Управляющую компанию уведомили — за несоблюдение экологических требований организациям грозит штраф до 250 000 рублей. 31 марта под контролем администрации свалку разобрали.
Традиционно от хлама страдают жители пригорода Владивостока. Протока Солёная, где каждую весну гнездятся краснокнижные утки-мандаринки, оказывается завалена шинами, как и лесная полоса вокруг.
«Санитарное состояние пригорода Владивостока оставляет желать лучшего, как всегда. Очень грязные лесные массивы и водоёмы. Лёд вскрылся, и на поверхность водоёма выдавливает старые автомобильные покрышки. Особенно у нас, на Солёной Протоке. Мы каждый год убираем из водоёма эти шины, но они с завидным упорством опять появляются в реке. Вот так и живём: одни гадят, другие убирают», — жалуется председатель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко. Призывы сдавать шины на утилизацию в специализированные компании или в пункты шиномонтажа на автолюбителей не действуют.
Житель города Находки, тренер, любящий пешие прогулки, Александр Каплин сравнил тенденции к накоплению мусора во Владивостоке и в своём родном городе.
«Мусор летает везде. Причин несколько. Первая — сильный ветер, вторая — убирают редко, третье — бездомные собаки и птицы растаскивают пакеты с остатками еды. И естественно, дворники, которых либо совсем нет, либо они не следят за своей территорией. В скверах установлены урны, но они небольшие, быстро переполняются, и снова отходы летят мимо», — замечает собеседник.
Накануне дня общегородского субботника во Владивостоке встал вопрос о вывозе мусора. Как заверили в «СГТ», специалисты предприятия не оставят народ и помогут вывезти отходы. В ПЭО предупредили — на промышленной площадке на улице Холмистой не будут принимать автомобильные покрышки и бамперы, пни деревьев, люминесцентные лампы и другие отходы, отнесённые к «опасным». Как известно, реформа с внедрением технологий и культуры раздельного сбора мусора во Владивостоке в целом не прижилась. Ртутные градусники, батарейки скрываются под слоем общих отходов.