Владивосток нуждается в большой уборке

«Санитарное состояние пригорода Владивостока оставляет желать лучшего, как всегда. Очень грязные лесные массивы и водоёмы. Лёд вскрылся, и на поверхность водоёма выдавливает старые автомобильные покрышки. Особенно у нас, на Солёной Протоке. Мы каждый год убираем из водоёма эти шины, но они с завидным упорством опять появляются в реке. Вот так и живём: одни гадят, другие убирают», — жалуется председатель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко. Призывы сдавать шины на утилизацию в специализированные компании или в пункты шиномонтажа на автолюбителей не действуют.