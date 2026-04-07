Нижегородский суд отказал в дополнительном расследовании ЧП с поездом

Нижегородский арбитражный суд отклонил требования Приволжской транспортной прокуратуры, касающиеся установления причин схода грузового поезда с рельсов. Соответствующие сведения были опубликованы в картотеке дел суда.
Следует отметить, что в октябре 2023 года на железнодорожной станции Нижний Новгород — Сортировочный семь вагонов грузового поезда сошли с путей и столкнулись с еще 49 вагонами. По предварительным оценкам, общий вес утраченного груза (известняка) составил 64 тонны.
К счастью, обошлось без жертв. Одной из предполагаемых причин аварии назвали нарушения, допущенные компанией при отправке груза галита, который, набрав влагу, препятствовал нормальному функционированию тормозной системы состава. Как производитель, так и прокуратура пытались оспорить эти выводы.
В связи с этим прокуратура обратилась с иском против Ространснадзора, ходатайствуя о проведении углубленных следственных действий. Инициатор разбирательства подчеркивал необходимость установления истинных виновников произошедшего, что, по его мнению, могло бы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем.
Ответчик, в свою очередь, сообщил о необоснованности заявленных требований. Представители контролирующего органа указали на отсутствие в российском законодательстве оснований для инициирования дополнительных расследований железнодорожных аварий. Кроме того, они отметили невозможность воспроизведения обстоятельств происшествия и, предположительно, пропуск исковых сроков.
