В Красноярске произошла авария с участием двух несовершеннолетних самокатчиков

На прошедших выходных в Красноярске около одной из школ произошла авария с участием детей: несколько мальчиков катались на обычных самокатах, а один из них — на электросамокате. По предварительным данным Госавтоинспекции, в какой-то момент восьмилетний мальчик на электросамокате столкнулся с девятилетним школьником.
В результате столкновения упали оба, старший из них получил серьезные травмы.
— Электросамокат, на котором катался ребенок, является личной собственностью и был подарен несколько лет назад, — добавили в полиции.
Сотрудники полиции завели административное производство сразу по нескольким статьям КоАП. Информацию направили в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей.
Госавтоинспекция обращается к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за детьми.