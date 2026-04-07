Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске произошла авария с участием двух несовершеннолетних самокатчиков

В Красноярске несовершеннолетние самокатчики попали в аварию.

Источник: Комсомольская правда

На прошедших выходных в Красноярске около одной из школ произошла авария с участием детей: несколько мальчиков катались на обычных самокатах, а один из них — на электросамокате. По предварительным данным Госавтоинспекции, в какой-то момент восьмилетний мальчик на электросамокате столкнулся с девятилетним школьником.

В результате столкновения упали оба, старший из них получил серьезные травмы.

— Электросамокат, на котором катался ребенок, является личной собственностью и был подарен несколько лет назад, — добавили в полиции.

Сотрудники полиции завели административное производство сразу по нескольким статьям КоАП. Информацию направили в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки действий родителей.

Госавтоинспекция обращается к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за детьми.