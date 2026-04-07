В Прикамье пост замглавы администрации Добрянского округа занял участник СВО

Администрация Добрянского муниципального округа сообщила о назначении на пост исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Александра Маслова. В прошлом году Александр Николаевич прошел отбор в президентскую программу «Время героев». Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.