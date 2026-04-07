В Прикамье пост замглавы администрации Добрянского округа занял участник СВО

Администрация Добрянского муниципального округа сообщила о назначении на пост исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Александра Маслова. В прошлом году Александр Николаевич прошел отбор в президентскую программу «Время героев». Программа направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников СВО.
Александра Маслова родился в Соликамска, является ветераном боевых действий и участником СВО. Воспитывает трех детей. Выпускник региональной программы «Герои Прикамья». Награжден государственными наградами: Знак отличия «Георгиевский крест IV степени» и медаль «Участник специальной военной операции».
Коллеги желают Александру Николаевичу успешной работы, эффективных решений и достижения поставленных задач на благо округа.
Защита выпускных аттестационных работ региональной программы «Герои Прикамья» состоялась в марте. приступили к защите выпускных аттестационных работ. Защита стала заключительным этапом обучения. По его итогам выпускникам вручили дипломы о квалификации «Государственное и муниципальное управление».