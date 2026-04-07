Politico: Пентагон пересматривает планы бомбардировок Ирана

Пентагон расширяет список иранских энергетических объектов, которые он может атаковать. Об этом сообщает издание Politico.
По словам двух представителей министерства обороны, военные пересматривают этот список. По информации источника, это может включать в себя объекты, обеспечивающие топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных.
Накануне Трамп пригрозил, что к «полуночи завтрашнего дня все мосты в Иране будут разрушены, все электростанции в Иране будут выведены из строя и никогда больше не будут использоваться».
Один из чиновников заявил, что представители Пентагона спорят о том, насколько обосновано это утверждение. Неопределенность заключается в том, где провести границу между военными и гражданскими целями. Предполагается, что водоочистные сооружения также могут считаться целями, поскольку военным нужна вода для питья.
В свою очередь Совет по американо-исламским отношениям в своем заявлении резко осудил угрозы Трампа атаковать объекты инфраструктуры как «безрассудные, опасные и свидетельствующие о мышлении, демонстрирующем безразличие к человеческой жизни и презрение к религиозным убеждениям».
Ранее KP.RU писал, что Трамп назвал 7 апреля крайним сроком для заключения сделки с Ираном. США ранее передавали Ирану соглашение о мире, которое содержит в себе 15 пунктов.