В школе Прикамья, где произошло нападение, с детьми работает психолог

Психолог работает с детьми после нападения с ножом в школе в Добрянке, сообщили в адмиинистрации округа.

В Добрянской школе, где утром 7 апреля ученик 9 класса нанёс ножевые ранения завучу, продолжаются занятия. Родители учеников недоумевают, как учебный процесс может идти в штатном режиме после случившегося, и выражают беспокойство об эмоциональном состоянии детей.

Как пояснили в администрации, в настоящее время школьникам ничего не угрожает. За состоянием учеников следят психологи и педагоги. Все ситуации, требующие внимания, будут отработаны индивидуально.

Ранее глава округа Дмитрий Антонов сообщил, что первая и вторая смены будут учиться по обычному графику. Нападавший девятиклассник состоял на учёте в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение.

Пострадавшая завуч находится в тяжёлом состоянии, её доставили в больницу. Из Перми выехала бригада санитарной авиации.