Красноярец погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

Накануне в Красноярске на улице Комбайностроителей в квартире пятиэтажного дома произошел трагический пожар.

Спасатели вскрыли дверь при помощи бензоинструмента и ликвидировали возгорание на площади 3 м².

«В комнате на кровати был обнаружен погибший мужчина. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — рассказали в ГУ МЧС.

Чтобы избежать подобных трагедий, сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать следующие правила: не курить в постели; место для курения оборудовать пепельницей; уходя из дома, убедиться, что сигарета потушена; установить пожарный извещатель.

