В Назарово талые воды подтопили мастерские аграрного техникума

Талые воды привели к подтоплениям дачных домов и приусадебных участков в Красноярске и Назарово. Кроме того, пострадали отдельно стоящие мастерские общежития Назаровского аграрного техникума им. А. Ф. Вепрева. Из техникума эвакуировали 103 студентов и временно разместили их в гостиницах и детском саду. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится под контролем, учащиеся возвращаются в общежитие, рассказали в МЧС по Красноярскому краю. По данным ведомства, в Красноярске оказались подтопленными три дачных дома и восемь приусадебных участков в СНТ «Черемушки-1». В Назарово — жилой дом и три приусадебных участка. В связи с угрозой подтопления спасатели рекомендуют жителям частного сектора заранее подготовить свои участки и дома: очистить территорию от мусора и снега, прочистить водоотводные каналы и стоки, поднять ценные вещи и имущество в домах выше уровня пола, достать заготовки из погребов. заранее собрать документы и ценные вещи на случай эвакуации.