Что за гигантская скульптура украсила Арбитражный суд в Волгограде?

На волгоградских информационных сайтах проходило сообщение об установке статуи богини правосудия Фемиды на территории здания арбитражного суда.
Это не совсем так. Фигуру высотой около десяти метров установили непосредственно в здании, в нишу над входом, и она заметно украшает сооружение.
Здание арбитражного суда — одна из самых известных и красивых новостроек города-героя, расположенная в Ворошиловском районе на ул. Степана Разина, 29. Стоимость работ, которые вели с 2022 г., составила 1,5 млрд руб. В здании 6 этажей, площадь — 16,5 тыс. кв. м. Внутри — 44 зала судебных заседаний, рассчитанные на 755 человек.
Согласно данным из открытых источников, переезд в новое здание из прежнего, которое находится на ул. 7-й Гвардейской, 2, планировался ещё в конце 2025 года, но пока официальный адрес арбитража не изменился.