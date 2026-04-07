Что за гигантская скульптура украсила Арбитражный суд в Волгограде?

Здание арбитражного суда — одна из самых известных и красивых новостроек города-героя, расположенная в Ворошиловском районе на ул. Степана Разина, 29. Стоимость работ, которые вели с 2022 г., составила 1,5 млрд руб. В здании 6 этажей, площадь — 16,5 тыс. кв. м. Внутри — 44 зала судебных заседаний, рассчитанные на 755 человек.