Муж и жена в Австралии 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню

В Австралии судят за рабовладение семейную пару, приехавшую из Малайзии. Об этом случае пишет издание Mothership.
За решеткой оказались 44-летний Чи Кит Чонг и его 29-летняя жена Энджи Йе Линг Лиау. По сведениям следствия, мужчина познакомился в Малайзии с пожилой индонезийкой, которая была пастором в церкви. Между ними сложились близкие отношения, и в 2022 году Чонг пригласил женщину в Австралию в качестве няни для новорожденной дочери.
Вскоре он обвинил ее в потере корпоративной банковской карты и потребовал от нее погасить долг. На деле супруги удерживали индонезийку в рабстве 10 месяцев. Чонг и его жена строго контролировали ее жизнь и жестоко наказывали за проступки. В частности, мужчина избивал ее, лишал еды и сна. Однажды он ударил ее пылесосом, когда она уснула, делая ему массаж.
В 2022 году женщина смогла сбежать и подать заявление в полицию. Началось расследование, однако два года спустя индонезийки не стало. Тем не менее суд продолжил дело. Чонг отрицает вину, утверждая, что встретил женщину на улице и дал ей работу, а все травмы она получила случайно. Супругам грозит до 25 лет тюрьмы, сообщается в публикации.
