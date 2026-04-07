Мошенники пустили в ход старую уловку в магазинах

Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко, сообщает ИА DEITA.RU.
Она объяснила, что этот трюк связан с операциями, в которых покупателю предлагается оплатить товар чужой картой с условием последующего возврата денег наличными. Обычно данную схему объясняют отсутствием купюр и отсутствием поблизости банкоматов, что вызывает у жертв доверие.
В результате совершается покупка, а продавец получает оплату, после чего покупатель передает мошенникам равноценную сумму наличными, не подозревая о криминальной составляющей происходящего.
На этом этапе собственник чужой карты фактически оказывается на линии огня, поскольку именно его карта используется в рамках преступления. В большинстве случаев карты либо украдены, либо находятся в распоряжении злоумышленников, которые беспрепятственно снимают наличные деньги, минуя риски и комиссии.
Иногда преступники используют карты, о существовании которых их владельцы даже не подозревают, поскольку тонкие механизмы банковских программ позволяют выдавать кредитные карты на небольшие суммы без особых проверок, что значительно облегчает возможности мошенников.
Дальнейшие действия мошенников зачастую остаются тайной для реальных владельцев карт, поскольку о краже или несанкционированных транзакциях он узнает уже постфактум. В магазинах эти операции фиксируются системами видеонаблюдения и отражаются в отчетности, что иногда помогает следствию установить злоумышленников.
Однако в случае, если покупатель становится случайной жертвой и попадает на запись камеры в качестве плательщика с чужой карты, ему придется долго и тщательно доказывать правоохранительным органам, что именно он стал жертвой мошеннических схем. Злоумышленники, обладая высоким уровнем осторожности, избегают появления вблизи камер, понимая, что их идентификация существенно осложнит их дальнейшие действия и расследование.