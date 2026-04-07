Фестиваль «Фитнес-стиль» пройдет в Иркутске 24 апреля

Иркутская область, НИА-Байкал — Фестиваль по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль» пройдет 24 апреля во Дворце спорта «Труд» в Иркутске.

В Иркутске, Черемхово и Усольском районе состоится фестиваль «Фитнес-стиль». В мероприятии примут участие 30 команд.

Участники фестиваля:

  • Дети 7−15 лет.

  • Юниоры и молодежь 16−25 лет.

  • Взрослые 26 лет и старше.

Номинации:

  • Группы инструкторов фитнес-клубов (малые группы и formation).

  • Танцевальные коллективы фитнес-клубов (latino solo и современная хореография — джаз-фанк, дэнсхолл, стрит-дэнс и др.).

Команды будут состоять из шести и более человек. Дети представят композицию продолжительностью 1 минуту 30 секунд, юниоры, молодежь и взрослые — 2 минуты.

Композиция должна быть зрелищной, динамичной и включать элементы базовой и других видов аэробики. Команды могут представить от одной до трех композиций. Жюри поощрит сложные перестроения и использование ярких предметов — мячей, шаров, скакалок, шарфов.

Жюри фестиваля:

  • Председатель — Ольга Демиденко.

  • Заместитель председателя — Татьяна Лапенко.

Программа фестиваля:

  • Торжественное открытие — 17:30 24 апреля.

  • Выступления команд детей — 16:00.

  • Композиции юниоров, молодежи и взрослых спортсменов — 18:30.

  • Закрытие фестиваля и награждение победителей — 20:00.

Победителей в номинациях в каждой возрастной группе наградят статуэтками и грамотами министерства спорта Иркутской области.

Организаторы фестиваля:

  • Министерство спорта Прибайкалья.

  • Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области.

  • Иркутская областная федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики.