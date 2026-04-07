Фестиваль «Фитнес-стиль» пройдет в Иркутске 24 апреля

Фестиваль «Фитнес-стиль» в Иркутской области
В Иркутске, Черемхово и Усольском районе состоится фестиваль «Фитнес-стиль». В мероприятии примут участие 30 команд.
Участники фестиваля:
Дети 7−15 лет.
Юниоры и молодежь 16−25 лет.
Взрослые 26 лет и старше.
Номинации:
Группы инструкторов фитнес-клубов (малые группы и formation).
Танцевальные коллективы фитнес-клубов (latino solo и современная хореография — джаз-фанк, дэнсхолл, стрит-дэнс и др.).
Команды будут состоять из шести и более человек. Дети представят композицию продолжительностью 1 минуту 30 секунд, юниоры, молодежь и взрослые — 2 минуты.
Композиция должна быть зрелищной, динамичной и включать элементы базовой и других видов аэробики. Команды могут представить от одной до трех композиций. Жюри поощрит сложные перестроения и использование ярких предметов — мячей, шаров, скакалок, шарфов.
Жюри фестиваля:
Председатель — Ольга Демиденко.
Заместитель председателя — Татьяна Лапенко.
Программа фестиваля:
Торжественное открытие — 17:30 24 апреля.
Выступления команд детей — 16:00.
Композиции юниоров, молодежи и взрослых спортсменов — 18:30.
Закрытие фестиваля и награждение победителей — 20:00.
Победителей в номинациях в каждой возрастной группе наградят статуэтками и грамотами министерства спорта Иркутской области.
Организаторы фестиваля:
Министерство спорта Прибайкалья.
Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области.
Иркутская областная федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики.