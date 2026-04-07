Ольга Хохлова: Ангарск для меня — территория силы

IrkutskMedia, 7 апреля. Продолжается показ комедийного сериала «Большой человек»(16+) — романтической истории об айтишнике Матвее, который решает похудеть ради любви, а в итоге начинает по-взрослому разбираться с собой и своей жизнью. В главных ролях — Роман Попов, Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина и Алексей Золотовицкий. Также одну из роль в комедии сыграла ангарчанка Ольга Хохлова. Кстати, скоро актриса появится и в сериале «Универ. 15 лет спустя» (16+).
— Ольга, в сериале «Большой человек» вы сыграли консьержку. На ваш взгляд, она получилась больше комичной героиней или все-таки проницательным и мудрым наблюдателем за происходящим со стороны?
— Я бы назвала свое участие в этом проекте скромным. Роль небольшая, но очень важная — без моей героини не обходится ни одна серия. Можно сказать, я там — глаза и уши дома, свидетель всего, что происходит.
— Как вам работалось на съемочной площадке?
— Особенно запомнилась работа с Леной Валюшкиной: мы играли вместе в большинстве сцен. С ней было сверхкомфортно — это давало ощущение свободы на площадке. Даже какието ошибки вдруг воспринимались не как промахи, а как проявление творческого порыва. Мы понимали друг друга буквально с полуслова.
Режиссер Феликс Герчиков так выстраивал действие, будто видел нас насквозь, будто предвосхищал все реакции двух кумушек, пытающихся устроить сговор. Он так прекрасно выстраивал мизансцены, чтобы мы, девочки, были красивы и милы, и светом нас так подсвечивал, чтобы мы были хороши.
Отдельная благодарность художникам по костюмам и гримерам — настоящие профессионалы! Я получила огромное удовольствие от работы: все складывалось радостно и гармонично — и творчески, и в общении с командой. Это, кстати, большая редкость. Обычно на съемках чувствуется напряжение: груз ответственности, жесткие сроки, необходимость все успеть. Здесь тоже была ответственность, но чувство юмора спасало и создавало ту самую творческую атмосферу, о которой даже пишут в контрактах — «обязательное сохранение творческой обстановки в коллективе». В общем, юмор — наше все!
— История «Большой человек» — очень светлая. Мне кажется, этот сериал гораздо больше, чем про лишний вес, он затрагивает множество важных тем. А для вас он, в первую очередь, про что?
— В сериале я играю советчика, критика и своего рода руководителя мамы «большого человека» — эту роль исполнил Рома Попов. Его герой «большой» во всех смыслах: телом, душой, в своих поступках, в отношении к любимой. Интересно, что Рома в жизни чем-то похож на своего персонажа.
Когда я пришла в проект, точно знала: если предстоит работать с Ромой, меня ждет что-то интересное. До этого мы работали вместе в другом сериале, и тогда он произвел на меня впечатление очень открытого, отзывчивого и незаносчивого человека — при том, что уже тогда был известным актером. При этом он был невероятно интеллектуален: мог в долю секунды выдать какую-нибудь мудрую и ироничную фразу — так легко и естественно, что сразу становилось ясно: он глубоко разбирается и в кинопроизводстве, и в актерском мастерстве, и просто в жизни.
Его герой в сериале физически меняется — тренер сажает его на диету, — но объем его человеческих качеств и чувств остается неизменным. В жизни Рома был прекрасным семьянином, у него чудесная жена, дети. Они с супругой были потрясающей парой. Смотрите «Большого человека», и спасибо Ромочке за эту лебединую песню.
— Скоро стартует сериал «Универ. 15 лет спустя». Почему он так любим зрителями? В чем его секрет?
— Секрет сериала — в «ингредиенте любви». Это же как борщ: соль, перец, капуста, картошка, мясо, свекла — все важно, но главное, чтобы это было приготовлено со страстью и нежностью. Тогда получается вкусно, и зрители верят происходящему. Актеры там тоже «вкусные», работают с удовольствием, получаются очень смешными, и в них невозможно не влюбиться.
— Расскажите, пожалуйста, о своей роли в сериале.
— Моя роль в проекте небольшая, но яркая. Я играю женщину, которая хочет любви, стремится к ней, завоевывает ее любыми способами. Это барышня с претензией, ищущая, знающая себе цену. Одно удовольствие было работать с Виталием Гогунским и Денисом Бузиным. Не обошлось без, я бы сказала, горячих фантазий, и это главная интрига моей роли. Но смотрите сериал, и все узнаете!
— Вы родом из Ангарска. Есть ли у вас любимые места в городе? Как часто бываете дома? На Байкале?
— Ангарск — это мой родной город, часть моей жизни. Здесь прошло детство, здесь живут мои близкие, и каждое место здесь по-своему дорого. Интересно наблюдать, как город меняется со временем.
Например, в Ангарске появилась прекрасная набережная — я искренне считаю, что она может соперничать с лучшими мировыми образцами. Там всегда много людей: пары гуляют, делают предложения, пожилые люди дышат свежим воздухом… Атмосфера очень душевная.
Еще одно особое место для меня — бывший Дворец пионеров, а теперь Дворец творчества. Каждый раз, когда приезжаю в Ангарск, обязательно туда заглядываю. Там по-прежнему царит творческая атмосфера — она будоражит и вдохновляет.
Признаюсь, что Ангарск и Иркутская область — это для меня территория силы. Вспомнилась народная мудрость: «Где родился, там и пригодился».