В Хабаровском крае водитель без прав сбил пешехода на обочине

На федеральной трассе А-370 «Уссури» зафиксировано ДТП, в котором погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе А-370 «Уссури» зафиксировано ДТП, в котором погиб человек. Ночью 6 апреля водитель иномарки совершил наезд на мужчину, занимавшегося погрузкой вещей у своего авто, сообщает Пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации Госавтоинспекции Хабаровского района, трагедия случилась в районе 19-го километра трассы. 19-летний хабаровчанин за рулем «Тойоты Приус» направлялся в сторону Владивостока, когда сбил водителя фуры «Вольво». Мужчина 1962 года рождения в момент удара находился вне кабины своего грузовика и собирал на обочине выпавший товар.

Следствием установлено, что погибший не использовал световозвращающие элементы на одежде, а место остановки не было обозначено соответствующим знаком. Водитель «Тойоты» в аварии не пострадал, однако выяснилось, что он управлял машиной, не имея водительских прав. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники районной полиции и следователи, выясняются все детали произошедшего.

