Священник Батаногов рассказал о строгих ограничениях в Страстную пятницу

Страстная пятница — это самый строгий и скорбный день Страстной недели, когда верующие вспоминают страдания и крестную смерть Иисуса Христа. В этот день многие задаются вопросом, какие запреты существуют и что нужно делать, чтобы провести его правильно.
Cвященник, Алексей Батаногов в разговоре с REGIONS подчеркнул, что смысл Страстной пятницы заключается не в формальных запретах, а в осознанном отношении к этому дню. Он отметил, что важно не просто соблюдать ограничения, а понимать их значение и проживать этот день с духовным смыслом.
По словам священника, главная цель поста — не в том, чтобы воздерживаться от еды, а в том, чтобы ограничить свои материальные и физические желания и дать возможность для духовной жизни. Он также отметил, что пост должен быть добровольным, иначе он теряет свою силу.
В Страстную пятницу устав предписывает более строгий пост. Однако мера и строгость поста зависят от состояния здоровья каждого человека. Беременные, кормящие женщины, пожилые люди и дети не должны так строго ограничивать себя.
Священник также подчеркнул, что в этот день важно не только воздерживаться от пищи, но и изменить свой образ жизни. Не рекомендуется веселиться, смотреть развлекательные программы или проводить время в интернете. Вместо этого лучше провести день в тишине, сосредоточившись на своих мыслях и молитвах.
Батаногов отметил, что посещение богослужений в Великую пятницу особенно важно. В этот день в храмах совершаются три богослужения: утром — «Царские часы» или «Великие часы» с чтением Евангелия о Страстях, днём — Вечерня с выносом Плащаницы и вечером — Утреня Великой Субботы с чином погребения. Самоограничения без богослужения и молитвы не могут полностью передать смысл Страстной седмицы.