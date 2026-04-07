Посол Мелик-Багдасаров: Россия готова рассмотреть запрос Мадуро на убежище

Россия готова внимательно рассмотреть запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если таковой поступит. Об сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, пишет ТАСС.
Дипломат отметил, что обращений о предоставлении убежища Мадуро через посольство не проходило, но при поступлении такого запроса российская сторона отнеслась бы к нему со всей серьезностью. Он также подчеркнул неизменность позиции Москвы относительно задержания Николаса Мадуро и его супруги.
«Похищенный Вашингтоном в результате вооруженной агрессии в нарушение норм международного права и здравого смысла президент Мадуро и его супруга должны быть освобождены», — сказал Мелик-Багдасаров.
3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. Через два дня, 5 января, политик с женой предстали перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Свою вину супруги не признали. Ранее постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы.