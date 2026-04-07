Главные новости к утру 7 апреля 2026 года

США не будут вторгаться в Канаду и делать ее 51-м штатом. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Роберту Хардману, биографу королевской семьи, для его новой книги об Елизавете II. Политик отметил, что из-за холодного климата большинство канадцев живут рядом с границей США.