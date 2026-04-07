Главные новости к утру 7 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 7 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 апреля 2026.

Трамп поменял позицию по присоединению Канады к США

Источник: AP 2024

США не будут вторгаться в Канаду и делать ее 51-м штатом. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Роберту Хардману, биографу королевской семьи, для его новой книги об Елизавете II. Политик отметил, что из-за холодного климата большинство канадцев живут рядом с границей США.

Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Ирану

Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник — в день истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа по Ормузскому проливу. Причины не уточняются. Отвечать на вопросы журналистов должны были министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Вэнс подключится к переговорам с Ираном в случае прямых контактов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в возможных прямых переговорах с представителями Ирана, если к ним приведут нынешние контакты через посредников. Об этом сообщает Politico. Сейчас в контактах с Ираном участвуют спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

США хотят увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 году

Министерство войны США планирует увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году. Объем запросов Пентагона вырос до 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее. Наиболее резкий скачок произошел в общеоборонных статьях: они расширились на 571% по сравнению с 2026 финансовым годом — с 15 до 101 млрд долларов.

Три человека пострадали при взрыве у моста через Панамский канал

На танкере, который проходил под мостом через Панамский канал, произошел взрыв, в результате этого пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной происшествия стал пожар на судне. Горючее на борту сдетонировало, после чего пламя перекинулось на бензовозы, находившиеся в непосредственной близости от эпицентра.

