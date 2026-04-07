Поезд «Цветущая степь» снова курсирует через Ростовскую область

Поезд «Цветущая степь» вновь вышел на маршрут, который проходит через Ростовскую область. Об этом сообщают в Управлении информационной политики правительства региона.
— Состав курсирует по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Поездка организована в формате «поезд-отель». Она рассчитана на пять дней и четыре ночи, — уточнили в правительстве.
Путешественники знакомятся с историей донского казачества, культурой Калмыкии и кочевых народов. В Ростовской области для них проведут обзорную экскурсию на автобусе и пешком.
— Туристов приглашают в культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия». Там представлена частная коллекция о трех прославленных частях Русской императорской гвардии. Гости увидят подлинные костюмы казаков-лейбгвардейцев. Им расскажут о донском говоре и предложат попробовать местное блюдо — «кохвий с оселедцем».
Отдельное внимание уделено гастрономии. Путешественники смогут продегустировать сало, рыбные блюда и наваристую уху.
Проект «Цветущая степь» реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
