Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд «Цветущая степь» снова курсирует через Ростовскую область

Туристов ждут экскурсии, казачья культура и дегустация местной кухни.

Источник: Комсомольская правда

Поезд «Цветущая степь» вновь вышел на маршрут, который проходит через Ростовскую область. Об этом сообщают в Управлении информационной политики правительства региона.

— Состав курсирует по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва. Поездка организована в формате «поезд-отель». Она рассчитана на пять дней и четыре ночи, — уточнили в правительстве.

Путешественники знакомятся с историей донского казачества, культурой Калмыкии и кочевых народов. В Ростовской области для них проведут обзорную экскурсию на автобусе и пешком.

— Туристов приглашают в культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия». Там представлена частная коллекция о трех прославленных частях Русской императорской гвардии. Гости увидят подлинные костюмы казаков-лейбгвардейцев. Им расскажут о донском говоре и предложат попробовать местное блюдо — «кохвий с оселедцем».

Отдельное внимание уделено гастрономии. Путешественники смогут продегустировать сало, рыбные блюда и наваристую уху.

Проект «Цветущая степь» реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.