Юрий Трутнев оценил новые спортивные и образовательные объекты Магадана

Вице-премьер посетил трамплинный комплекс, центр профподготовки и культурные площадки города.

В рамках рабочей поездки в Магаданскую область Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вместе с губернатором Сергеем Носовым и Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым осмотрел объекты, возведённые по мастер-плану Магадана.

Особое внимание было уделено новому трамплинному комплексу в микрорайоне Солнечный площадью 1,5 тыс. кв. м. Он рассчитан как на профессиональных атлетов, так и на начинающих спортсменов, включает трамплины К-60, К-30 и К-15, тренажёрный зал, раздевалки и зрительские трибуны. Высокопрочное покрытие трамплинов выдерживает мороз и ультрафиолет, что позволит тренироваться круглый год.

Юрий Трутнев также посетил Центр опережающей профессиональной подготовки, где проходят курсы вернувшиеся с передовой участники СВО. Центр помогает выстраивать профессиональную траекторию по актуальным направлениям — от машиниста бульдозера до оператора БПЛА. «Мы стараемся дать ребятам условия для развития и социализации, чтобы они могли реализовать себя в разных сферах», — отметил губернатор Сергей Носов.

Вице-премьер осмотрел лабораторный корпус Магаданского политехнического техникума, где создан образовательный кластер «Горнодобывающая отрасль».

Реконструкция здания длилась с 1984 года с перерывами, сегодня оно оснащено современной инфраструктурой федерального проекта «Профессионалитет».

Кроме спортивных и образовательных объектов, Юрий Трутнев ознакомился с культурными площадками Магадана: арт-центром «Рында», где сохраняют северные ремёсла и развивают современное искусство, а также культурно-общественным центром парка «Маяк», ставшим местом концертов, выставок и творческих мероприятий.

«Мы сегодня увидели, как спорт, образование и культура объединяют город и дают людям возможности для роста. Особенно важно, что здесь есть условия для адаптации участников СВО и поддержки их семей», — подчеркнул Юрий Трутнев.

