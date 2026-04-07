Отопление, воду и свет отключат на семи улицах Нижнего Новгорода 7 апреля

В связи с проведением работ на системах жилищно-коммунального хозяйства 7 апреля в столице Приволжья пройдут отключения горячей воды, электричества и отопления. Об этом сообщили в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.
С 09:00 до 15:00 во вторник приостановят теплоснабжение по следующим адресам: Московское шоссе, 19, 27, 31, 11, 25, 17, 17/1, 17а, 13, 29, 23, 25, 35, 15, 33, 37 и Тонкинская, 1, 1а.
На улице Комарова, 19а и проспекте Ленина, 44 б в 09:00 отключат свет. Здания будут обесточены до 16:00.
В 12:00 электроснабжение приостановят на проспекте Кораблестроителея в домах №№ 30, 36/1, 2, 38/1, 2, 40, 42, 44, 45/1, 2, 3. Плановые работы на объектах ЖКХ завершат в 17:00.
