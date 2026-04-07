Об итогах общегородского субботника

В минувшие выходные в Ростове прошел весенний общегородской субботник в рамках Месячника чистоты.
Почти 1000 человек вышли на объекты, определенные районами города для наведения чистоты и порядка. Все участники доказали, что у природы нет плохой погоды!
Что сделано:
— Собрано и вывезено почти 130 тонн мусора;
— Очищено 150,0 тыс. кв. м. городской территории;
— Произведены снос и обрезка 88 аварийно-опасных и сухих деревьев;
— Очищено от объявлений и граффити более 300 фасадов зданий и опор освещения.
— Большое спасибо всем неравнодушным жителям города, которые несмотря на погоду, поддержали добрую инициативу в наведении чистоты и порядка городских территорий, — отметил глава города Александр Скрябин. — Следующий субботник запланирован на 18 апреля, пройдет он совместно с Днем древонасаждения. Места проведения субботника и Дня древонасаждения будут опубликованы на официальном портале городской Думы и Администрации города дополнительно.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.