Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на весь день перекроют несколько дорог

Как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии Омска, в День поминовения усопших, 21 апреля, для безопасной организации работы специальных автобусных маршрутов к городским кладбищам с 06:00 до 20:00 будет прекращено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, на ряде участков улично-дорожной сети:

Источник: Соцсети

— по улице Бударина на участке от улицы Т. К. Щербанева до улицы К. Либкнехта, включая парковочное пространство вблизи остановочного пункта «Ул. Бударина»;

— участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища;

— по улице Лесоперевалка на участке от улицы Мельничной до строения 1 В по улице Лесоперевалка, включая разворотную площадку.

Добавим, что на указанных территориях также будет запрещена и парковка автомобилей.

Автомобилистам предлагаются возможные маршруты объезда по улицам Гагарина, Ленина, Т. К. Щербанева, подъему от улицы Т. К. Щербанева на улицу Гагарина.