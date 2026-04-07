Оленеводам Таймыра направят 90 млн рублей на подготовку к новому сезону

В Красноярском крае оленеводческие хозяйства Таймыра получат свыше 90 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Финансирование можно будет использовать на выплату зарплат, налоговые платежи, закупку топлива и необходимого оборудования. Распределение проходит по итогам конкурса, который проводит агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края. Всего в этом году на конкурс подали 12 заявок, а участниками стали как крупные хозяйства с поголовьем более 42 тысяч оленей, так и небольшие, где содержится свыше 290 животных. По итогам прошлого года все участники увеличили поголовье, поэтому субсидию назначили по повышенной ставке — 728 рублей на одну голову оленя. В Красноярском крае действует комплекс мер поддержки оленеводства. Ежегодно из регионального бюджета на развитие отрасли направляется свыше 300 млн рублей, — отметил руководитель агентства Антон Нарчуганов. Помимо субсидий, оленеводы получают социальные выплаты, помощь в строительстве жилья, передвижные дома, средства связи, топливо, солнечные панели и другие меры поддержки. Напомним, что на севере Красноярского края построят 23 дома для коренных малочисленных народов.