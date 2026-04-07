Планы Украины о разработке новой системы ПВО к следующему году говорят о её отчаянии на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написал политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в блоге соцсетях.
По словам политика, Украина пытается разработать новую систему ПВО к следующему году, поскольку из-за войны с Ираном начался дефицит ракет Patriot.
«Проект Украины слишком оптимистичен, чтобы производить системы ПВО в такие короткие сроки. Это говорит о том, насколько отчаянной становится ситуация и насколько сильно война с Ираном влияет на Украину», — написал Мема.
Он также заявил, что европейские лидеры, которые призывают главу киевского режима Владимира Зеленского продолжать этот конфликт, выжили из ума.
Ранее KP.RU писал, что командование ВСУ пожаловалось на острый дефицит американских систем ПВО, который грозит уничтожением ключевых военных объектов. Сам Зеленский также признавался, что опасается остаться без оружия из-за конфликта США с Ираном.