«Птицу в чешуе» заметили в Минусинском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинском округе зафиксировали большую горлицу — птицу с характерным «чешуйчатым» узором на крыльях.

Источник: НИА Красноярск

Большая горлица достигает около 30 см в длину и весит примерно 300 граммов. Для нее характерны изящное вытянутое тело, красные лапы и оперение в приглушенных оттенках, а также «ожерелье» из серо-сизых полос на шее.

Птицы зимуют в Юго-Восточной Азии и возвращаются в регион весной. В период брачного поведения самцы издают громкое воркование, которое слышно на значительном расстоянии. Гнезда строят на деревьях из веток и травы, питаясь семенами, насекомыми и другими беспозвоночными.

В Лесопожарном центре края отмечают, что численность вида снижается, в том числе из-за лесных пожаров и антропогенного воздействия.