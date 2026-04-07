Пермская школа, у которой подросток напал на учителя, работает штатно

ПЕРМЬ, 7 апр — РИА Новости. Школа в пермской Добрянке, рядом с которой подросток напал на учителя, работает штатно, ученикам ничего не угрожает, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что педагог находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Сегодня 7 апреля в Добрянской школе № 5 произошло ЧП. Пострадавших больше нет. Ученикам ничего не угрожает. Учебный процесс решили не приостанавливать: 1 и 2 смена будут учиться по обычному графику», — написал Антонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».