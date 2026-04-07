Креативная индустрия увеличила ВРП Воронежской области на 38 миллиардов рублей

Более тысячи предпринимателей и самозанятых в творческих отраслях появилось в Воронежской области в минувшем году. На их проекты у властей большие надежды — вклад креативных индустрий в ВРП уже достигает 38 миллиардов, и планируется, что до 2030 года он вырастет в 1,5 раза. Туризм, гастрономия, дизайн, развлечения, производство художественных изделий — что может стать драйвером в этом перспективном сегменте и какие модели его развития сегодня считают эффективными?
Чем богаты?
На федеральном уровне определено 16 отраслей, которые относят к креативной экономике. Их развитие выбрано одним из приоритетов государства. В течение ближайших четырех лет доля «креативщиков» в структуре ВРП должна вырасти с 4,1 процента до шести (с 7,5 до 30 триллионов), напомнил заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, выступая на II Форуме креативных индустрий в столице Черноземья:
— За этими цифрами стоит 4,5 миллиона работников. И добавленная стоимость, которую они создают, ценнее, чем в торговле, так как их продукция сделана своими руками.
В регионе ведут реестр субъектов креативного бизнеса и намерены законодательно установить, что не менее четырех процентов от их общего количества должно пользоваться приоритетом при господдержке. Предприятий народных художественных промыслов здесь всего 10 — так сложилось исторически. Самая значительная часть бизнеса в творческом сегменте приходится на сферы разработки ПО, рекламы и пиара, отдыха и развлечений, а также дизайна и гастрономии, рассказал министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов:
— Это обусловлено тем, что специалистов по данным направлениям у нас готовит множество вузов и ссузов. Пока объем валовой добавленной стоимости креативных индустрий (КИ) в регионе чуть-чуть не дотягивает до общероссийского уровня в четыре процента ВРП. Но мы активно стремимся сократить отставание. Сильной стороной нашей креативной экономики является гастрономия. В регионе работают 998 ресторанов и кафе с единовременной емкостью около 23 тысяч посадочных мест. В 2025—2026 годах воронежские проекты — ресторан «Сеновал», гастропабы «Москва» и «Черная река» — получили целый ряд наград на всероссийских конкурсах. Недавно одним из ведущих производителей молочной продукции был запущен проект «Русский завтрак», объединивший ряд заведений. И многие эксперты признают, что Воронеж является центром гастрономии как минимум в Центральном Черноземье.
Развитым сегментом министр назвал и туризм. В Воронежской области насчитывают более 700 объектов показа и более 150 маршрутов для путешественников. В гостиницах можно единовременно разместить более восьми тысяч гостей. Организацией экскурсий и поездок занимаются 27 туроператоров и 439 турагентств. В прошлом году экономические результаты предприятий в сфере туризма выросли на 10−20 процентов по разным показателям, что, с точки зрения Москальцова, является хорошим знаком. Но потенциал отрасли еще предстоит раскрыть, добавил он.
Для развития КИ в Воронежской области при поддержке Минкультуры РФ открыли два образовательных центра нового формата. Первый, центр прототипирования, создан несколько лет назад на базе Воронежского института искусств. Как пояснила областной министр культуры Мария Мазур, там действуют фольклорная и сценическая мастерские, а также мастерская светодизайна, «ориентированные прежде всего на будущих предпринимателей». Второй центр — школа креативных индустрий «Матрешка» — проводит бесплатные двухгодичные курсы для старшеклассников по семи направлениям: анимация и 3D-графика, графический дизайн, звукорежиссура, интерактивные цифровые технологии, электронная музыка, фото- и видеопроизводство. Навыки ребята отрабатывают на проектах для местных организаций. Например, юные дизайнеры создали фирменный стиль для проектов Художественного музея имени И. Крамского, колледжа «Номос» и специальной музыкальной школы. Изначально школа была рассчитана на 120 учеников, сегодня их 250, и спрос продолжает расти. Более того, большое желание получить компетенции в креативной сфере выказывают и взрослые воронежцы.
Куда двигаться?
Для развития креативных индустрий в России существуют три основных сценария. Их сформулировали эксперты Агентства стратегических инициатив.
Первая модель связана с рынком туризма — предложение расширяют за счет продвижения народных художественных промыслов (НХП) и ремесел. Например, в Нижегородской области опираются на бренды хохломской росписи, городецкой вышивки и семеновской матрешки. Местный бизнес зарабатывает и на экскурсиях с мастер-классами, и на сувенирах, и на утилитарной продукции с элементами традиционного дизайна. А попутно — на услугах размещения и питания. Подогреть интерес к центрам народных промыслов помогают событийные мероприятия. Так, фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове в 2025 году привлек более 40 тысяч гостей.
Арт-парк «Никола-Ленивец» в калужской области — место, где процветают креативные индустрии. Фото: Софья Сандурская/ ТАСС.
Еще один яркий пример — деятельность арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области. На 650 гектарах расположено 50 объектов показа, которые обслуживают 130 местных жителей. Проекты охватывают девять из 16 креативных индустрий.
— Работа с художниками — это управляемый хаос. Им нужно пространство свободы, которую должен обеспечить продюсер, решив базовые вопросы — с землей, обеспечением безопасности, интеллектуальными правами. Для нас важно заниматься экономикой присутствия, а не экономикой события и опираться на локальные культурные коды, локальные бренды, локальный бизнес. В Николо-Ленивце уже около 100 семей живут за счет того туристического потока, который мы создаем, и это обеспечивает устойчивость не только для нашего проекта, но и для всего района, где мы являемся самым крупным налогоплательщиком, — отметила управляющий партнер арт-парка, продюсер фестивалей «АрхСтояние» и «АрхСтояние. Детское», эксперт по развитию городских и природных территорий Юлия Бычкова. — Креативные индустрии — это не сфера услуг, не креативный досуг, это реально новое явление — экономика впечатлений и идентичности.
Второй сценарий носит условное название «НХП+». Он предполагает актуализацию старых промыслов, использование традиционных приемов и технологий для создания более востребованных видов продукции.
— Яркий пример — проект «Антихрупкость», который начался с сотрудничества предприятия «Фарфор Сысерти» в Свердловской области с приглашенными специалистами. От разовой истории по продвижению свердловского конструктивизма они перешли к сотрудничеству с другими фарфоровыми заводами и формируют новые продуктовые линейки, — отметила советник генерального директора АСИ по креативной экономике Екатерина Черкес-заде.
После успешной презентации регионов в Национальном центре «Россия» было принято решение продолжить продвижение продукции художественных промыслов.
Третий сценарий — формирование современного культурного кода территорий через специализацию на новых ремеслах. Так поступают, в частности, в Карелии, переосмысляя северный дизайн. В регионе действует целая ассоциация этнокультурных центров, организаций по сохранению наследия — теперь они реализуют совместные проекты с креативным бизнесом, производя вполне утилитарные вещи.
— Анализ рынка НХП и ремесел в России мы проводили в 2023 году, но, скорее всего, за прошедшее время цифры не сильно изменились. Объем выручки оценивался в 8,9 миллиарда рублей. Возможно, реальная сумма больше, так как не все исчерпывается теми кодами ОКВЭД, которые мы брали за основу. В отрасли были заняты 16,6 тысячи человек, насчитывалось 410 предприятий (из них 86 значилось в федеральном реестре НХП), 1200 индивидуальных предпринимателей и 216 тысяч самозанятых, — сообщила Екатерина Черкес-заде.
Она подчеркнула, что ремесленникам важен доступ к современным каналам и технологиям продвижения, и привела в пример успешный проект «От ба», зародившийся в Черноземье. Уроженка Тамбовщины, выпускница воронежского журфака Дарья Леднева несколько лет назад привлекла к работе более сотни надомниц из разных регионов. Городские и деревенские бабушки (старшей — 100 лет) занимаются любимым рукоделием: вяжут варежки и шарфы, плетут кружева. А «внучки» предоставляют им материалы и продают изделия через интернет, по прямым договорам с крупными корпоративными заказчиками и через офлайн-магазины (вплоть до московского ЦУМа). Для многих мастериц это не просто возможность оставаться нужными, но и серьезное подспорье к пенсии.
Как продать?
Продажи — ключевая проблема и НХП, и ремесленников, и других участников креативного рынка. Творческие люди зачастую не обладают хваткой, мастера боятся довериться маркетологам и продюсерам. При этом спрос на практичные вещи с элементами традиционного дизайна в последние годы явно растет.
— После успешной презентации регионов в Национальном центре «Россия» было принято решение продолжить продвижение продукции локальных художественных промыслов. Под брендом «Универмаг “Россия” уже открыты четыре площадки: в Москве, Красноярском и Приморском краях, Ханты-Мансийском АО. В 2026 году запланировано открытие филиалов в Рязанской области и Севастополе, надеемся расширить зону присутствия и за счет Воронежской области, которую на наших полках представляют шесть торговых марок (пряники, косметика, керамика). Особенность формата в том, что товары разделены не по региональной принадлежности, а по категориям. И изделия НХП становятся тем акцентом, который вызывает у посетителей желание не только полюбоваться, но и сделать покупку под влиянием положительных эмоций, — рассказала куратор проекта “Универмаг” Национального центра “Россия” Мария Шедова. — Мы продаем не просто вещи, а смыслы — историю связи поколений.
В этом сезоне площадка оформлена в купеческом стиле, так что в интерьерах можно встретить, например, накрытый для чаепития стол с кружевной скатертью из Ельца, дулевским фарфором и павловопосадским платком. Для «переупаковки» и броской подачи региональных товаров используют и парадоксальные решения — скажем, перед Новым годом на елке вместо шариков появилась котовская неваляшка с «чебурашечьим» мехом, а воронежский производитель перевел образ этой куклы в керамические брелоки.
Грамотно «завернутые» традиции и смыслы, воплощенные в самых простых бытовых вещах, имеют большой коммерческий потенциал, уверена сооснователь проекта «Путь ремесленника», победитель конкурса на лучшие наставнические практики для креативных предпринимателей от Мастерской управления «Сенеж» и Опоры России в 2025 году Надежда Зайцева:
— Грустно бывает видеть, как в регионах недооценивают свой культурный код. Но есть и обратные примеры. Скажем, в Ивановской области сообщество ремесленников создает карту, на которой можно найти характерные местные изделия: мыло, варежки, украшения. Одна из мастериц, Ольга Сальникова, по лицензионному договору с Музеем ивановского ситца использует узоры дореволюционных тканей для авторской керамики и бижутерии. В Калининграде развивается маленький, но очень интересный бренд, который начинал с использования кенигсбергской керамики, а потом ушел в сторону апсайклинга и ввел в линейку элементы другой традиции — конаковской.
В тот же ряд можно поставить эксперименты комбината «Шуйские ситцы» с музейными кроками — ткани-реплики пользуются у модниц большой популярностью. Недавно компания дополнила свой ассортимент (ткани и постельное белье) коллекцией одежды: «русский дух» чувствуется и в орнаментах, и в крое. Художница из Заволжска (Ивановская область) Анна Сигаева, в свою очередь, разработала новый стиль росписей для интерьера и экстерьера, соединив северные традиции, современный дизайнерский подход к цвету и свою фирменную технику двойного мазка.