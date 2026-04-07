Креативная индустрия увеличила ВРП Воронежской области на 38 миллиардов рублей

— Работа с художниками — это управляемый хаос. Им нужно пространство свободы, которую должен обеспечить продюсер, решив базовые вопросы — с землей, обеспечением безопасности, интеллектуальными правами. Для нас важно заниматься экономикой присутствия, а не экономикой события и опираться на локальные культурные коды, локальные бренды, локальный бизнес. В Николо-Ленивце уже около 100 семей живут за счет того туристического потока, который мы создаем, и это обеспечивает устойчивость не только для нашего проекта, но и для всего района, где мы являемся самым крупным налогоплательщиком, — отметила управляющий партнер арт-парка, продюсер фестивалей «АрхСтояние» и «АрхСтояние. Детское», эксперт по развитию городских и природных территорий Юлия Бычкова. — Креативные индустрии — это не сфера услуг, не креативный досуг, это реально новое явление — экономика впечатлений и идентичности.